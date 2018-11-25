Британский парламент заполучил внутренние документы Facebook, включая переписку Цукерберга

Британский парламент воспользовался своим правом и вынудил основателя американской компании-разработчика программного обеспечения Six4Three выдать имевшиеся у него документы о деятельности Facebook в ходе командировки в Лондон. Об этом 25 ноября сообщает The Guardian.

По данным издания, в пакете документов — внутренняя переписка топ-менеджмента компании, включая Марка Цукерберга. В частности, с большой вероятностью британские власти получат информацию об использовании пользовательских данных и скандале с компанией Cambridge Analytica.

В Великобритании заявили, что пошли на «беспрецедентную» меру из-за постоянных отказов основателя Facebook отвечать на вопросы парламента.

«У нас очень серьезные вопросы к Facebook, – пояснил глава комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз. – Они дезинформировали нас о российском участии в платформе. И не ответили, кто был в курсе положения дел с Cambridge Analytica».

Изъятые документы, о которых идет речь, были получены Six4Three в ходе судебного разбирательства компании с социальной сетью и не разрешались к распространению Верховным судом Калифорнии. Однако, поскольку предприниматель находился в Лондоне, по местным законам ему пришлось подчиниться, даже будучи американским гражданином.

В Facebook отреагировали на произошедшее напоминанием, что материалы находятся под защитой суда, и призвали воздержаться от их прочтения и вернуть компании. Однако на деле, как предполагает The Guardian, соцсеть вряд ли может помешать публикации сведений.

Напомним, скандал вокруг Cambridge Analytica касался сбора данных десятков миллионов пользователей Facebook и возможного влияния на исход выборов — в том числе в Соединенных Штатах. Считается, что на основании полученных данных о предпочтениях людей, она влияла на их поведение путем максимально эффективного в каждом конкретном случае донесения информации. Расследование ее деятельности было обнародовано в марте 2018 года.

В ноябре 2018 года стало известно, что данные сотен тысяч пользователей соцсети были выложены на сайте с петербургским IP-адресом. А первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предложил Facebook открыть офис в России.