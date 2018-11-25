ФСБ показала видео украинских кораблей, нарушивших границу России

Федеральная служба безопасности показала видео украинских военных кораблей, которые утром 26 ноября нарушили государственную границу России.

На опубликованных телеканалом RT кадрах видно, что нарушителей сопровождает российский пограничный корабль береговой охраны.

Три украинских военных корабля — малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир — без уведомления и запроса вошли в запретные воды России и двинулись по направлению к Керченскому проливу. Украинская сторона утверждает, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый и Россию уведомили должным образом. По данным ФСБ, корабли не подчинялись требованиям и совершали опасные маневры. ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль «Дон» таранил буксир и повредил ему двигатель.

В итоге Украина решила усилить группу в Керченском проливе двумя бронированными судами класса «Гюрза» и заявила, что в сторону украинских кораблей на боевом курсе шла российская ударная вертолетная группа Ка-52.

По предварительной информации, сейчас корабли ВМСУ остановились в шести милях от Крымского моста. Судоходство в районе Керченского пролива остановлено.

В пресс-релизе УФСБ по Крыму говорится, что украинские корабли могут пройти под мостом и через Керчь-Еникальский судоходный канал только в соответствии с разрешительным порядком.