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Город
25.11.2018 18:55
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На достройку Фрунзенского радиуса Смольный приготовил 8,2 млрд рублей для нового подрядчика. «Метрострой» вспомнил о грехах властей

Дирекция транспортного строительства внесла в план-график закупок тендер на 8,2 млрд рублей для завершения строительства станций «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» на фиолетовой ветке метро Петербурга.

Как «Фонтанке» 25 ноября пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), власти могут начать поиск нового подрядчика сразу после того, как 20 декабря, то есть в установленный контрактом срок окончания работ, подземка не откроется.

«Мы надеемся, что расторжение контракта не потребуется, но в случае невыполнения ОАО «Метрострой» работ в срок до 20 декабря, заказчик вынужден будет рассмотреть вопрос о расторжении госконтракта согласно 44 ФЗ. В плане-графике учтена процедура на случай расторжения для сокращения сроков определения поставщика на остаток невыполненных работ», – рассказали в КРТИ.

В ведомстве добавили, что сейчас ситуация по исполнению «Метростроем» соглашения на строительство Фрунзенского радиуса очень напряженная – подрядчик при постоянном авансировании не справляется с объемами работ. Также у него отсутствует в необходимом объеме рабочая сила и оборудование технологических систем.

В «Метрострое» тем временем настроены воинственно.

«Размещение Дирекцией транспортного строительства запроса предложений по Фрунзенскому радиусу проводится с грубыми нарушениями. Первое: запрос предложений осуществляется от лица ДТС, которая не является распределителем бюджетных средств, а значит, не имеет на это полномочий. Второе: запрос предложений осуществляется при наличии действующего контракта. Третье: сумма, указанная в запросе предложений, значительно превышает сумму незавершенных работ», – заметили в ОАО «Метрострой».

Компания также официально заявила: нарушения условий контракта со стороны заказчика, повлекшие за собой невозможность исполнения генеральным подрядчиком своих обязательств, должны быть приняты во внимание и публично озвучены. «В данный момент ОАО «Метрострой» ведет с заказчиком претензионную работу и при необходимости готово обратиться в суд», – подчеркнули в «Метрострое».

Строители подземки отмечают, что исполнение контракта на строительство Фрунзенского радиуса с самого начала шло с существенными нарушениями со стороны заказчика. Главным из них метростроители называют «снижение цены контракта с 35 млрд до 25,9 млрд, не подкрепленное ни одним действующим в РФ нормативным актом». Стоит отметить, что в 2018 году власти все же увеличили https://www.fontanka.ru/2018/10/22/091/ сумму соглашения.

В компании также считают, что одной из ошибок властей стал выбор подрядчика на разработку рабочей документации для строительства подземки – из-за этого «Метрострой» длительное время был лишен возможности выполнять и сдавать работы. Третьим пунктом в списке претензий метростроителей идет «задержка выдачи разрешения на строительство и своевременного предоставления территорий». Кроме того, «Метрострой» сообщил, что цена контракта (25,9 млрд) рублей не соответствовала смете выпущенной рабочей документации(34 млрд рублей), то есть компании приходилось сдавать работы так, как будто с ней заключен контракт на 34 млрд рублей.

«Последнее приводило к постоянным сбоям в процессе сдачи-приемки выполненных работ. Все вышеперечисленные нарушения негативно влияли на исполнение контракта на всем его протяжении. Приведение цены контракта в соответствие произошло за два месяца до срока окончания строительно-монтажных работ. По объективным причинам данные средства не могут быть освоены за столь короткий срок. Тем более что 4,2 млрд, выделенные согласно последнему Постановлению правительства, в ОАО «Метрострой» так и не поступили», – рассказали «Фонтанке» в компании – строителе городского метрополитена.

За месяц до назначенного срока вице-губернатор Петербурга Игорь Албин признал, что открыть «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» к концу года не удастся. Он также заявил, что «Метрострой» перестанет быть монополистом в сфере строительства петербургского метро. Среди возможных конкурентов: бизнесмены Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, а также иностранные компании.

 

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