В Москве полиция остановила грузовик за перевес, но водитель моментально скинул лишнее. На инспекторов

Московская полиция 25 ноября остановила на западе города грузовик «КамАЗ». Его водитель «случайно» переключил рычаг и засыпал автомобиль инспекторов ГИБДД песком, передает телеканал «360» и публикует видео инцидента.

Инспекторы ДПС заподозрили грузовик в перевесе и сказали об этом водителю, приготовившись выписать штраф. Тот сел обратно в машину и ногой якобы ненароком задел рычаг подъема кузова. Содержимое оказалось на автомобиле полицейских.

«Засыпал «гаишку», — прокомментировал очевидец.

Не сообщается, будут ли к водителю применяться дополнительные санкции. Зато перевеса у него теперь точно нет.