Дзюба сыграет против «Ростова»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 15 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Ростова», который пройдет 25 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».

С первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович и Миха Мевля, полузащитники Эрнани, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак, нападающие— Себастьян Дриусси и Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Денис Терентьев, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов, Илья Скроботов, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев и Антон Заболотный.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.