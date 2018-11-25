Кудрин раскрыл принцип подбора министров финансов в России. Всё дело в барабанах

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 25 ноября рассказал, что у него с нынешним министром финансов Антоном Силуановым есть общая любовь — игра на ударных инструментах. Выдержки из интервью экономиста телеканалу «Россия 1» приводит РБК.

«По этому принципу, наверное, выбирают у нас министров финансов», – пошутил Кудрин.

Глава Счетной палаты также поделился, что в свободное время катается на велосипеде или гуляет в парках. А за ударные садится только в компании друзей, ради шутки, – по его мнению, такое увлечение может пригодиться в карьере тем, что прививает умение «держать ритм всей команды».

Также 25 ноября экономист объяснил, почему не всегда нужно отвечать на экономические санкции.

Алексей Кудрин занимал пост министра финансов с 2000 по 2011 год.