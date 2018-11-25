На Зины Портновой снова лопнула труба. Батареи остынут в 32 домах

Четвёртый раз за две недели не выдерживают давления трубы на улице Зины Портновой в Кировском районе. На этот раз масштаб аварии невелик.

Судя по фото в соцсетях, труба лопнула на газоне. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что аварийная бригада начала работы в 4 часа дня 25 ноября возле 42 дома по улице Зины Портновой. Течь дала труба диаметром 250 мм, на пониженных параметрах тепло поступает в 32 дома. Закончить ремонт планируется к пяти утра 26 числа.

В период с 12 по 17 ноября в районе 34 дома по той же улице трижды давала течь труба, которая питает 202 здания.