Кудрин: Отвечать на санкции не всегда рационально

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что нужно проявлять сдержанность при ответе на западные санкции. Выдержки из интервью каналу «Россия 1» 25 ноября приводит РБК.

По мнению политика и экономиста, «чтобы создавать собственные технологии, нужно пользоваться лучшими наработками, которые есть в мире, и политический и эмоциональный ответ «вот мы вам тоже» не всегда рационален и конструктивен».

По его мнению, ограничивать себя в ответах на санкции государству необходимо ради собственных же предпринимателей. В том числе и по причине несопоставимости экономик России, США и ЕС.

Также в этом же интервью Алексей Кудрин высказался по поводу регулирования государством цен на бензин — по его мнению, делать этого не стоит, но нужно поддерживать конкуренцию среди компаний, занимающихся нефтепереработкой, и быть осторожными с акцизами.

В начале ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции стали «источником самореализации» для России. А в Bloomberg подсчитали, что санкции уменьшили российскую экономику на 6%.