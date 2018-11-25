В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

О российских разработках новых видов вооружения стало известно СМИ, которые в своих публикациях от 25 ноября ссылаются на источник «Интерфакса» в оборонно-промышленном комплексе. Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.

Собеседник агентства пояснил, что под танком подразумевается некая гусеничная платформа, которая будет управляться, при желании, в беспилотном режиме. Она станет носителем новейших видов вооружения.

О разработке в России рельсовой пушки говорят с 2016 года — тогда в Совете Федерации признались, что такая работа ведется. Поводом к разговору стали опубликованные в The Wall Street Journal фотографии испытаний рельсотрона в США.

Согласно Википедии, термин «рельсотрон» был предложен еще в конце 1950-х годов советским академиком Львом Арцимовичем для замены существовавшего громоздкого названия «электродинамический ускоритель массы». Рельсотрон состоит из двух параллельных электродов, называемых рельсами, подключенных к источнику мощного постоянного тока. Снаряд располагается между рельсами, замыкая электрическую цепь, и приобретает ускорение.

Минувшим летом о том, что танк «Армата» в скором времени сменят машины на «новых физических принципах», рассказал экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев.