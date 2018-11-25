Проход под арками Крымского моста перекрыли сухогрузом. Над мостом кружат штурмовики

Сухогруз перекрыл проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста. Об этом сообщает 25 ноября портал «КерчьИнфо».

По данным портала, над мостом кружат российские штурмовики Су-25, к месту инцидента стянуты военные корабли и корабли береговой охраны.

Наш сухогруз перегородил проход под аркой pic.twitter.com/zB5SMBynAd — витязь (@OdEjehvsCuuv9ah) 25 ноября 2018 г.

Украина также направила подкрепление трем военным кораблям, которые стоят в ожидании прохода через Керченский пролив 25 ноября. Россия ранее закрыла судоходство в проливе, опасаясь провокаций. При этом стороны утверждают противоположные вещи. По данным погрануправления ФСБ, три корабля незаконно пересекли государственную границу России. Украина в свою очередь заявляет, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый.

В итоге Украина решила усилить группу в Керченском проливе двумя бронированными судами класса «Гюрза» и заявила, что в сторону украинских кораблей на боевом курсе шла российская ударная вертолетная группа Ка-52.