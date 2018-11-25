В Петербурге внезапно перекрыли Дворцовый мост. Горожане ждут появления кортежа

Переправу через Неву с Васильевского острова перекрыли для автомобилистов днём 25 ноября. Петербуржцы предполагают, что виной тому высокопоставленные гости.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка собралась не только на обоих берегах у Дворцового моста, но и на ближайших его соседях. Полностью «покраснел» Благовещенский мост и одна полоса на Троицком. При этом о причинах закрытия в отделе пропаганды регионального УГИБДД ничего не знают, нет информации о каких-либо ограничениях и у ГАТИ, и у «Мостотреста».

«Ждём, пока проедут слуги народа», – делают выводы ожидающие в пробке петербуржцы.