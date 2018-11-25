Биткоин впервые с сентября 2017 года упал ниже 4 тысяч долларов

Биткоин продолжает терять в цене. Новое «антидостижение» – преодоление рубежа в 4 тысячи долларов. По данным на 25 ноября, в середине дня биткоин торгуется в среднем за 3 834 доллара, потеряв за сутки 11 процентов.

Предыдущей «психологической» отметкой считалось 5 тысяч долларов — ее биткоин «пробил» 19 ноября.

Напомним, в лучшие свои дни — в декабре 2017 года – биткоин приравнивался к 20 тысячам долларов.

Ранее «Фонтанка» анализировала причины нынешнего стремительного падения на рынке.