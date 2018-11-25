В Аргентине болельщики напали на автобус с футболистами команды-соперника: финал южноамериканского кубка перенесли

Побоище произошло на улицах Буэнос-Айреса в Аргентине: не выдержав напряжения перед финалом Кубка Либертадорес, в котором участвуют клубы стран Южной Америки, болельщики атаковали автобус с игроками клуба-соперника.

В финальном матче на стадионе «Ривер Плейт» должны были сыграть две команды аргентинской столицы – «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». По правилам турнира, финал состоит из двух матчей, первый из которых закончился вничью. Тем больший ажиотаж творился вокруг второго.

На пути к стадиону «Монументаль» болельщики «Ривер Плейт» забросали камнями автобус с игроками «Бока Хуниорс». Пострадали в том числе Пабло Перес и Гонсало Ламардо. Досталось футболистам и от полиции, начавшей разгонять толпу при помощи слезоточивого газа — вещество попало и в их автобус.

Встреча должна была проходить в 23.00 по московскому времени 24 ноября, однако финал пришлось перенести на сутки, и такое решение далось с огромным трудом — хотя футболисты получили значительные травмы, в том числе врачам пришлось доставать осколки стекла из их глаз. Поначалу речь шла только о задержке игры на час, в том числе на выходе игроков на поле настаивал глава ФИФА Джанни Инфантино. Впрочем, позже он изменил свою точку зрения.

По сообщению TNT Sports от 25 ноября, состояние Пабло Переса, полузащитника и капитана «Бока Хуниорс», не позволит ему выйти на поле. Официального заявления клуба пока не последовало.