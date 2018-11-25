На фасаде дома, где жил Толстой, лепнину отремонтировали с помощью монтажной пены

Жалобы горожан на портале «Наш Санкт-Петербург» привели на фасад дома на Малом проспекте Петроградской стороны промышленных альпинистов с монтажной пеной и штукатуркой.

Рабочие, занятые восстановлением лепнины на фасаде дома ⅓ по Малому проспекту Петроградской стороны, попали в объективы горожан, фото в соцсетях петербуржцы продолжили выкладывать 25 ноября. На кадрах видно, что элементы убранства доходного дома Ванюковой альпинисты восстанавливают с помощью монтажной пены, сверху ее цементируют и шкурят.

Жалобы на фасад ненадлежащего вида по этому адресу появились на портале «Наш Санкт-Петербург» в середине ноября. Местные жители рассказали, что аварийную штукатурку сбили ещё в апреле и с тех пор больше никаких работ не проводилось. Администрация Петроградского района ответила автору жалобы, что ремонт запланирован на 2019 год, необходимости срочно выполнять какие-либо работы нет. Восстанавливать фасад должен Жилкомсервис №2 Петроградского района.

Дозвониться до районной администрации и управляющей компании «Фонтанке» не удалось.

Доходный дом Ванюковой был построен в 1913 году. В 20-е годы здесь жили Фёдор Сологуб и Алексей Толстой. В съемной квартире Толстой написал вторую часть «Хождения по мукам», на фасаде установлена мемориальная доска.