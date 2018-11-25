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Происшествия
25.11.2018 15:32
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Украина направила на помощь трем кораблям в Керченском проливе два судна «Гюрза». Россия ответила ударной вертолётной группой

Украина направила подкрепление трем военным кораблям, которые стоят в ожидании прохода через Керченский пролив 25 ноября. Россия ранее закрыла судоходство в проливе, опасаясь провокаций со стороны тех же кораблей. При этом стороны утверждают противоположные вещи. По данным погрануправления ФСБ, три корабля незаконно пересекли государственную границу России. Украина в свою очередь заявляет, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый.

Как сообщили телеканалу RT в Центре общественных связей ФСБ, на предельной скорости к месту инцидента в Керченском проливе движутся два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза», которые вышли из Бердянска.

Погранслужба принимает все меры для пресечения провокации, добавили в ведомстве.

Военно-морские силы Украины в ответ заявили, что в сторону украинских кораблей на боевом курсе идет российская ударная вертолетная группа Ка-52.

Справка:

Утром 25 ноября три украинских военных корабля — малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир — без уведомления и запроса вошли в запретные воды России и двинулись по направлению к Керченскому проливу. Украинская сторона утверждает, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый и Россию уведомили должным образом. По данным ФСБ, корабли не подчинялись требованиям и совершали опасные маневры. ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль «Дон» таранил буксир и повредил ему двигатель.

По предварительной информации, сейчас корабли ВМСУ остановились в шести милях от Крымского моста.

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