Происшествия
Украина направила на помощь трем кораблям в Керченском проливе два судна «Гюрза». Россия ответила ударной вертолётной группой
Украина направила подкрепление трем военным кораблям, которые стоят в ожидании прохода через Керченский пролив 25 ноября. Россия ранее закрыла судоходство в проливе, опасаясь провокаций со стороны тех же кораблей. При этом стороны утверждают противоположные вещи. По данным погрануправления ФСБ, три корабля незаконно пересекли государственную границу России. Украина в свою очередь заявляет, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый.
Как сообщили телеканалу RT в Центре общественных связей ФСБ, на предельной скорости к месту инцидента в Керченском проливе движутся два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза», которые вышли из Бердянска.
Погранслужба принимает все меры для пресечения провокации, добавили в ведомстве.
Военно-морские силы Украины в ответ заявили, что в сторону украинских кораблей на боевом курсе идет российская ударная вертолетная группа Ка-52.
Справка:
Утром 25 ноября три украинских военных корабля — малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир — без уведомления и запроса вошли в запретные воды России и двинулись по направлению к Керченскому проливу. Украинская сторона утверждает, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый и Россию уведомили должным образом. По данным ФСБ, корабли не подчинялись требованиям и совершали опасные маневры. ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль «Дон» таранил буксир и повредил ему двигатель.
По предварительной информации, сейчас корабли ВМСУ остановились в шести милях от Крымского моста.