Украина направила на помощь трем кораблям в Керченском проливе два судна «Гюрза». Россия ответила ударной вертолётной группой

Украина направила подкрепление трем военным кораблям, которые стоят в ожидании прохода через Керченский пролив 25 ноября. Россия ранее закрыла судоходство в проливе, опасаясь провокаций со стороны тех же кораблей. При этом стороны утверждают противоположные вещи. По данным погрануправления ФСБ, три корабля незаконно пересекли государственную границу России. Украина в свою очередь заявляет, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый.

Как сообщили телеканалу RT в Центре общественных связей ФСБ, на предельной скорости к месту инцидента в Керченском проливе движутся два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза», которые вышли из Бердянска.

Погранслужба принимает все меры для пресечения провокации, добавили в ведомстве.

Военно-морские силы Украины в ответ заявили, что в сторону украинских кораблей на боевом курсе идет российская ударная вертолетная группа Ка-52.