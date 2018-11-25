«Лига жизненной помощи» отметила День матери выставкой «особого» творчества

День матери, который празднуется 25 ноября, Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района и Общественная организация «Лига жизненной помощи» отметили выставкой ручных изделий и концертом. Гости праздника, прошедшего в ДК «Троицкий», пришли полюбоваться «особым» творчеством, присмотреть подарки на Новый год и похвалить мастеров за успехи.

«К Дню матери наши ребята готовятся загодя, ведь людям с особенностями интеллектуального развития на работу нужно больше времени. В керамических мастерских обжигают вазы и тарелочки, в валяльной – заканчивают чудесные броши и игрушки. Очень стараются успеть воспитанники кружка «Рисунок». Все работы – очень трогательные, неповторимые», – говорит руководитель общественной организации «Лига жизненной помощи» Елена Кулагина.

«Лига жизненной помощи» – старейшая в Петербурге организация, которая помогает адаптироваться к жизни в обществе людям с особенностями интеллектуального развития. В последние годы при поддержке Фонда Президентских грантов удалось организовать творческие мастерские различных направлений, где профессионалы и волонтёры оказывают помощь в профессиональном обучении.