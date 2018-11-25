Арестованных в Приморье белух и косаток нельзя отпускать на волю. Они могут погибнуть от голода

Мгновенный выпуск на волю арестованных в Приморье детенышей белухи и косатки приведет к их гибели. Об этом 25 ноября заявила директор реабилитационного центра морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван в интервью агентству «Прима Медиа».

По ее словам, проблема не в том, что животные много времени провели в неволе, а в том, что они слишком маленькие и ничему не успели научиться у своих матерей. Оказавшись на свободе, они будут обречены.

«Если суд примет решение об изъятии и реинтродукции, животным будет необходимо пройти длинный реабилитационный процесс в условиях, приближенных к естественным», – приводит ее слова агентство.

Между тем, по информации журналистов DEITA.RU, опасность угрожает млекопитающим и в неволе: директор ООО «Афалина» Алексей Решетов сообщил, что в данный момент его компания вынужденно нарушает постановление суда, продолжая кормить животных и осуществлять за ними ветеринарное наблюдение.

«Исполнение мер по аресту может привести к гибели животных», – утверждает он.

В то же время помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская заявила, что наложенные судом обеспечительные меры предполагают запрет транспортировки и продажи, а вот обязательства по уходу и содержанию морских млекопитающих остаются за предпринимателями.

16 ноября Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за незаконного вылова 11 косаток и 90 белух в Приморье. По версии следователей, несколько юридических лиц получили разрешения, по которым могли ловить белух и косаток «для культурно-просветительских целей». Накануне суд наложил арест на животных, которых могли готовить к отправке в Китай.