В Совфеде рассказали, зачем Украине нужен инцидент с кораблями в Керченском проливе

Инициатором появления украинских кораблей в Черном море является президент Петр Порошенко. Он таким образом провоцирует Россию на ответные действия, сказал 25 ноября РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это чистой воды провокация, которая осуществляется Порошенко с одной лишь целью: ему нужно отложить президентские выборы путем введения военного или чрезвычайного положения. Он провоцирует Россию на ответные шаги», — отметил он.



Джабаров назвал «грубейшим» нарушение госграницы России тремя кораблями ВМС Украины и призвал все «зафиксировать и задокументировать».



По словам Джабарова, текущая ситуация в Крыму напомнила ему действия Саакашвили в Южной Осетии, когда тот попытался использовать аналогичные провокации для изменения ситуации в регионе.



Тем не менее ​сенатор выразил уверенность, что до вооруженного конфликта не дойдет.



Ранее 25 ноября три корабля ВМС Украины без разрешения вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ заявили, что заявки на проход кораблей украинская сторона не подала.