Процесс запущен. Лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией по Brexit

Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает 25 ноября «Дождь» со ссылкой на BBC News.

Главы 27 государств собрались для обсуждения документа в Брюсселе. Он был одобрен после переговоров, которые продолжались менее часа. Теперь документ должен одобрить парламент Великобритании.

Последней одобрить выход Соединенного Королевства из Евросоюза согласилась Испания. Глава испанского правительства Педро Санчес накануне заявил в Барселоне, что ему удалось договориться с Великобританией по вопросу о будущем Гибралтара. Это означает, что Мадрид не будет блокировать сделку.

Текст соглашения подготовили в середине ноября. 14 ноября его одобрило британское правительство. На следующий день после этого двое министров, в том числе глава направления по Brexit Доминик Рааб, ушли в отставку.

Великобритания решила выйти из Евросоюза по итогам референдума, который прошел летом 2016 года. С тех пор британское правительство и Евросоюз согласовывали условия выхода. Ожидается, что официально Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года.