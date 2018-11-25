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25.11.2018 14:15
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Тимченко, Ротенберг и иностранцы: кого имеет в виду Албин, заявляя о разрушении монополии «Метростроя»

Петербургские власти планируют отказаться от монополии одной компании и, по сути впервые за всю историю подземки, по-настоящему впустить на рынок подземного строительства конкурентов. «Фонтанка» узнала, кто это может быть.

Тимченко, Ротенберг и иностранцы: кого имеет в виду Албин, заявляя о разрушении монополии «Метростроя»

Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

На минувшей неделе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил «Фонтанке» открытым текстом: монополия «Метростроя» будет разрушена в начале 2019 года, город ведет переговоры с другими компаниями, способными строить метро. Чиновник подчеркнул, что традиционный строитель петербургской подземки продолжит работу, но в конкурентной среде. У Смольного действительно есть несколько вариантов, которыми можно припугнуть монополиста.

Игорь Албин уже не в первый раз публично критикует и угрожает «Метрострою» конкурентами, однако в данном случае его слова – это уже не просто очередное заявление. По словам осведомленного собеседника «Фонтанки», решение отказаться от прежней моногамности было принято на одном из недавних совещаний в Смольном при участии временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Причем речь шла не просто о создании конкурентной среды, а именно о предметном отказе от услуг «Метростроя» в его нынешнем виде. Пока что среди самых вероятных кандидатов, которые могут выйти на замену петербургским метростроителям, называют структуры, подконтрольные Геннадию Тимченко. Бизнесмена принято причислять к ближнему кругу Владимира Путина, он также является президентом хоккейного клуба СКА.

Близкая к Тимченко компания СК «Мост» в 2014 году уже заявлялась на конкурс, где Смольный выбирал подрядчика, который подготовит строительную площадку для станций метро «Новокрестовская» и «Беговая». Тогда выиграл «Метрострой», а непосредственно за контракт на строительство станций структуры Тимченко бороться не стали.

Компании миллиардера уже не раз выигрывали крупные государственные тендеры. Например, совсем недавно, 16 ноября 2018 года, его компания «Стройтрансгаз» стала https://www.fontanka.ru/2018/11/16/032/подрядчиком на реконструкции аэропорта на Большом Соловецком острове за 2,6 млрд рублей. При этом стоит отметить, что опыта строительства подземки у петербургского миллиардера нет. Зато у его структур есть большой опыт строения дорожных тоннелей и необходимый для этого щит.

Другой собеседник «Фонтанки» сообщил, что одним из вероятных претендентов стоит считать и семью Ротенбергов, чья компания недавно закончила строительство Крымского моста. Кстати, как раз этой весной «Мостотрест», подконтрольный Аркадию Ротенбергу, стал строителем нового участка Сокольнической линии Московского метрополитена за 40 млрд рублей. Это первый опыт компании в строительстве городской подземки.

Не стоит списывать со счетов и то, что тоннели петербургского метро могут проложить иностранцы. Еще весной Игорь Албин провел встречу с топ-менеджментом итало-турецкой компании ICA Constructions, в ходе которой обсуждался вопрос о строительстве подземки по схеме государственно-частного партнерства. По информации собеседника «Фонтанки», эта альтернатива сегодня обладает наименьшим приоритетом – Смольный не горит желанием отдавать иностранному бизнесу прибыль, которую приносит подземка.

Из зарубежных игроков сегодня наиболее вероятными кандидатами называют компании из Сингапура, к которому у вице-губернатора Албина особенно теплые чувства. Еще в августе 2018 года в Смольном заявили, что азиатские специалисты помогут улучшить безопасность петербургского метро, а в ноябре и вовсе подписали соглашение о сотрудничестве в самых разнообразных сферах.

Летом комитет по развитию транспортной инфраструктуры упомянул, что в качестве потенциальных кадров для строительства подземки рассматриваются компании из других регионов. Из самых серьезных и маститых игроков можно отметить «Мосметрострой», который является главным прокладчиком столичных тоннелей. Правда, компании хватает работы и в Москве, где каждый год стабильно открывается по два десятка станций.

Летнее заявление комитета было связано с тем, что «Метрострой» за год освоил лишь 19 млрд рублей, в то время как по установленной экс-губернатором Георгием Полтавченко планке эта цифра должна была составлять 30 млрд рублей.  Правда, рассказывая об этом, в комитете дали понять, что это не самая приоритетная альтернатива. Более предпочтительным вариантом чиновники все же называли увеличение рабочих мощностей «Метростроя».

Впрочем, рассматривается и вариант, при котором генеральным подрядчиком останется «Метрострой». По словам собеседника «Фонтанки», это возможно, если в распоряжении у города окажется контрольный пакет акций. На данный момент Смольный готов вложить 1,5 млрд рублей, чтобы взять компанию под полный контроль.

Еще летом в «Метрострое» в целом довольно иронично относились к запугиванию со стороны Смольного мифической конкуренцией: необходимой рабочей силы и техники в регионе нет ни у кого. На страницах корпоративной газеты безбоязненно критиковался комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а в компании не боялись вступать в публичную полемику со Смольным. Но тогда уровень недовольства не был таким, как сейчас, сразу после уже очевидного срыва сроков открытия трех новых станций метро фиолетовой линии. Сейчас же в компании никак не прокомментировали заявление вице-губернатора Игоря Албина.

Собеседник «Фонтанки», близкий к Смольному, уверяет, что в этот раз ситуация серьезнее, чем когда-либо ранее, и шансов у «Метростроя» сохранить статус-кво практически нет. Пережить срыв сроков на важнейшем объекте на фоне многолетней критики в момент прихода нового градоначальника будет невероятно сложно. И все же теоретически возможность есть: доказать, что к этой ситуации компанию долго и последовательно вели из Смольного.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»

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