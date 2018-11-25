Петербург не может определиться с погодой. С севера надвигается зима, в центре и на юге продолжается осень

Наталья Гончарова/"Фонтанка.ру"

Настоящую зимнюю погоду увидели за окнами жители северных районов Петербурга днем 25 ноября – там прошел сильный снегопад.

Фото: Читатель "Фонтанки"

Небольшие сугробы выросли и в Курортном районе, а также в Выборгском районе Ленобласти.

До центра и юга города зима пока не добралась, и горожане наблюдают типичные пейзажи поздней осени.

По данным синоптиков, в воскресенье в Петербурге облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем -1...+1 гр.