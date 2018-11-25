Раскрыты показания обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова

Турецкая прокуратура раскрыла детали показаний лиц, причастных к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова, совершенному 19 декабря 2016 года. Как 25 ноября пишет агентство Анадолу, двое из допрошенных ранее неоднократно обсуждали тему безопасности российского посольства. Среди них — сотрудник отдела по работе с Россией Управления национальной разведки Турции Вехби Кюршад Акалын (отстранен после события) и Хусейн Котудже, которого издание называет «ярым приспешником» Фетуллаха Гюлена, признанного Организацией Исламского сотрудничества (в которой Россия является страной-наблюдателем) террористом.

Бывший сотрудник разведки передавал Котудже и еще одному стороннику Гюлена, с котором тот его познакомил, данные о системе охраны российской дипмиссии и личной охране посла Карлова осенью 2016 года.

Всего к убийству Карлова считаются причастными 28 человек. О завершении расследования дела и подготовке обвинительного заключения было объявлено 15 ноября 2018 года. В рамках расследования, по данным Анадолу, были задержаны несколько человек, включая организатора выставки, на которой произошло убийство.