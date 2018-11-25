В Керченском проливе остановили судоходство. Россия опасается провокаций со стороны украинских военных

Керченский пролив закрыли для движения гражданских судов из-за военных украинских кораблей, которые стоят неподалеку. Запрет объясняют опасностью провокаций.

О перекрытии судоходства сообщает 25 ноября URA.ru со ссылкой на источник ТАСС. Срок, на который введены ограничения, пока неизвестен.

Как сообщало погрануправление ФСБ России по Крыму, утром 25 ноября три украинских военных корабля — малые бронированные артиллерийские катеры «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир без уведомления и запроса вошли в запретные воды России и двинулись по направлению к Керченскому проливу. Украинская сторона утверждает, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый и Россию уведомили должным образом. По данным ФСБ, корабли не подчинялись требованиям и совершали опасные маневры. ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль «Дон» таранил буксир и повредил ему двигатель.

По предварительной информации, сейчас корабли ВМСУ остановились в шести милях от Крымского моста. Сообщается, что российские пограничники контролируют ситуацию.