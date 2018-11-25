В Башкирии пассажирский автобус врезался в табун лошадей

Пассажирский автобус «НефАЗ» наехал на табун лошадей в башкирском селе Сарышево. Об этом 25 ноября сообщает «НТВ».

Животные внезапно выбежали на проезжую часть, водитель пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В результате ЧП погибли несколько лошадей. В момент ДТП в автобусе не было пассажиров, водитель транспортного средства не пострадал.

В Башкирии пассажирский автобус врезался в табун лошадей. Животные внезапно выбежали на проезжую часть. Несколько из них погибли: https://t.co/HXuzT2d1lY pic.twitter.com/ysI3WjTuDy — НТВ (@ntvru) 25 ноября 2018 г.

Местные СМИ сообщают, что лошади, скорее всего, принадлежат хозяину частной фермы, которому теперь предстоит ответить за выгул скота в неположенном месте. Кроме того, на месте, где лошади обычно переходили дорогу, не установлен знак «Перегон скота».