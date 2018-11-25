Тело десятиклассницы нашли в квартире в Купчино. Ее знакомого увезли в реанимацию

Совместный отдых двух подростков в квартире на Бухарестсткой улице в Петербурге закончился моргом и больничной палатой.

Как стало известно «Фонтанке», тело девушки 16 лет увезли из ее квартиры дома по Бухарестской улице около 11 утра 24 ноября. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Из этой же квартиры в больницу увезли 16-летнего студента колледжа. Он находится в токсикологической коме из-за отравления неизвестным веществом.

Возбуждено уголовное дело по 109 статье УК РФ – причинение смерти по неосторожности.