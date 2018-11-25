«Позор атаковавшим полицию»: итоги стотысячных топливных протестов во Франции

Франция приходит в себя после мощнейших протестов, охвативших Париж и остальные ее регионы 24 ноября. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил, что всего было зафиксировано 1619 уличных акций. Его слова приводит BFM TV.

Waiting on @amnesty, @hrw, the #UN & the #EU to condemn the crack down on protestors in #Paris. This is the same freedom of expression, after all, that was expressed during the #ArabSpring. pic.twitter.com/w1cFsGPVz6 — طلال محمد العبدالله الفيصل (@tmafaisal) November 24, 2018

На митинги вышли свыше 100 тысяч человек, на Елисейских полях выросли баррикады, а в полицейских летела брусчатка и петарды. Задержали при этом лишь 130 человек. Действия самых агрессивных «желтых жилетов» жестко осудил в своем твиттере президент страны Эмманюэль Макрон.

«Спасибо нашим силам правопорядка за смелость и профессионализм. – написал он. – Позор тем, кто их атаковал. Позор тем, кто нападал на других граждан и на журналистов. Позор тем, кто пытался угрожать избранным властям. Нет места такому насилию в Республике».

Paris looks so picturesque this time of year. pic.twitter.com/W8djATcwCg — thinking_manc (@thinking_manc) November 24, 2018

24 ноября из-за роста цен на дизельное топливо и бензин, которые поднялись за этот год на четверть, во Франции начались массовые протесты, в ходе которых в том числе пострадали журналисты Russia Today, в городе Анже гражданин с боевой гранатой требовал встречи с Эмманюэлем Макроном, на сутки была закрыта Эйфелева башня, а полиции пришлось применять против демонстрантов водяные пушки и слезоточивый газ.