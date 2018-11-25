Петербургский эквилибрист пересек канал Грибоедова у Дома Книги. Пришлось объясняться с полицией

Известный своими шоу над Обводным каналом петербургский эквилибрист Александр Грибанов поздним вечером 24 ноября устроил представление для гуляющих по Невскому проспекту. Профессиональный промышленный альпинист и слэклайнер (мастер хождения по нейлоновой или полиэстровой стропе — Прим.ред.) пересек канал Грибоедова прямо у Дома книги.

По сообщениям очевидцев, полиция наблюдала за происходящим вместе со зрителями и побеседовала после с «артистом». Однако протокол на него составлять не стала и отпустила восвояси.

Ранее Александр Грибанов и его товарищ по команде FlowBalance Максим Кагин пересекали Обводный канал вблизи арт-объекта в виде светящейся Луны и ходили между многоэтажками.