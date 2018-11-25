Петербургские боксеры Кузьмин и Бивол защитили звание чемпионов в США

Петербургские боксеры Сергей Кузьмин и Дмитрий Бивол защитили свои чемпионские пояса 24 ноября на турнире в Атлантик-Сити (США).

Кузьмин победил техническим нокаутом в шестом раунде американца Ларона Митчелла, отстояв титул чемпиона мира по версии WBA Intercontinental. Для Кузьмина эта победа стала 14-й в профессиональном боксе в 14-ти боях.

Бой чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и канадца Жана Паскаля был главным на турнире. В результате россиянин выиграл по итогам 12-ти раундов единогласным судейским решением.

Для 27-летнего Бивола эта победа стала 15-й за карьеру в 15 боях.