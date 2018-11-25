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Спорт
25.11.2018 12:25
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«Виноваты злые журналисты и псевдоболельщики». Провал Евгении Медведевой на Гран-при объяснили фигуристы

Эксперты по-разному оценили провал двукратной чемпионки мира и двукратной серебряной призерки Олимпиады-2018 Евгении Медведевой на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция). 19-летняя россиянка заняла лишь четвертое место с результатом 192,81 баллов при том, что для выхода в финал ей нужно было выигрывать.

Ее обогнали две японки Рика Кихира (205,92), Маи Михара (202,81) и американка (Брейди Теннел (197,78).

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер, к которому спортсменка уехала после Пхенчхана-2018 от Этери Тутберидзе, не смог объяснить ошибки фигуристки во время проката:

«Я не знаю.  Она была замечательно готова, провела отличные тренировки. У нее все получалось. Но у нас впереди достаточно непростой работы, сезон длинный».

По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, в неудачах Медведевой виноваты СМИ.

«Это разные вещи, выигрывать в 16 лет и побеждать себя в 19 лет. Надо дать время. Спасибо вам, дорогие французские зрители, за поддержку! Зал не состоит только из наших злых журналистов. Он состоит из людей, которые любят и понимают, не осуждают, а сопереживают. Терпи, Женя!», – заявила Тарасова в эфире «Первого канала».

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков тоже считает, что на фигуристку было давление. На этот раз виноваты болельщики и социальные сети.

«Женя испытывает очень большой прессинг. Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях и продолжают это делать. Конечно, это большой пресс. Над ней довлел результат, не привыкла Женя занимать четвертые места. И для нее, конечно же, стресс... Для меня Медведева не выглядит той воздушной Женей, к которой мы привыкли. Пока она тяжеловата во время катания и во время исполнения прыжковых элементов», – цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух поддержал фигуристку и дал ей важный совет.

«Мы должны поддерживать Женю. Сейчас у нее будет некое переосмысление. Очень важно не впадать в депрессию и пахать на тренировках, потому что конкуренция в России очень высокая. Впереди национальный чемпионат, на котором тоже будет сложно. Грустить некогда, надо брать себя в руки и набирать форму, потому что на данный момент мы видим, что Женя просто не готова показывать то выступление, к какому она нас сама и приучила. Но все это ей по плечу, сложнейший период притирки к новому тренеру, к новым условиям и новой жизни пройдет. И Женя еще не раз будет радовать нас своими блистательными выступлениями», – цитирует Авербуха сайт 360TV.

До этого Медведева на протяжении 20 турниров на взрослом уровне неизменно занимала призовые места. С декабря 2015 года спортсменка ни разу не опускалась ниже третьего места. Больше подиумов подряд среди российских спортсменок имеет только Ирина Слуцкая – 26.

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