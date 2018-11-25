ФСБ показала фотографии украинских кораблей-нарушителей. Они уже неподалеку от Крымского моста

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ВМС Украины утверждают, что корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря. Военные заявили, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали Россию. Однако, как утверждается, российские пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные» действия против кораблей ВМС ВС Украины.

По заявлениям ВМС Украины, пограничный корабль «Дон» совершил таран рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерные ограждения.

По данным погрануправления ФСБ России по Крыму, три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, опасно маневрировали на пути к Керченскому проливу и требованиям не подчинялись.