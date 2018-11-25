Родители учеников и учителя школы в Купчино провели митинг напротив колонии. Они требуют смены директора

Согласованный митинг прошёл в Обухово днём 24 ноября. Родители и учителя 218 школы требовали прозрачный бюджет и компетентного директора.

По данным «Фонтанки», на митинг в Грузовом проезде в субботний полдень вышли порядка 30 человек. Среди надписей на плакатах были призывы остановить уход детей из школы, не мешать развивать самоуправление по заветам президента, спасти школу от директора. Нарушений на митинге не было, обошлось без задержаний.

Как сообщалось ранее, изначально активисты планировали провести митинг в 50 метрах от школы, но районная администрация согласовала только площадку в Обухово, напротив колонии.