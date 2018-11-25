Украина заявляет, что российский пограничный корабль пошел на таран, хотя переход был плановым

Командование Военно-морских сил Украины прокомментировало инцидент с нарушением границы России своими военными кораблями утром 25 ноября. В сообщении на официальном сайте ВМС страны утверждают, что переход был плановым, а действия российских пограничников стали неожиданными и «откровенно агрессивными».

Как следует из сообщения, корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря. Военные утверждают, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали Россию. Однако, как утверждается, российские пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные» действия против кораблей ВМС ВС Украины.

По заявлениям ВМС Украины, пограничный корабль «Дон» совершил таран рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерные ограждения.

«Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-морских сил Украины и будут переданы компетентным международным органам», – добавили военные.

По данным погрануправления ФСБ России по Крыму, три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, опасно маневрировали на пути к Керченскому проливу и требованиям не подчинялись.