Число пострадавших в результате атаки с применением газа на сирийский Алеппо превысило сто человек

Растет число пострадавших в результате атаки боевиков субботним вечером на жилые кварталы сирийского города Алеппо. Против населения могли применять снаряды с химическими веществами. Судя по симптомам пострадавших, описанным 25 ноября агентством новостей SANA, это был хлорный газ.

По данным на утро 25 ноября, в больницы попали 107 человек в легкой и средней степени тяжести, страдающие от удушья. Люди не сразу обращались за медицинской помощью, поначалу не чувствуя, что с ними происходит, — симптомы отравления проявлялись постепенно.

Как сообщает агентство, Сирийская Арабская армия уже ответила на эту атаку, и террористы несут потери.

По предварительным данным, обстрел велся со стороны Идлиба — в сентябре Россия и Турция подписали меморандум о создании там демилитаризованной зоны. В связи с последними событиями представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что российская сторона обсудит произошедшую химатаку с турецкой как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией на этой территории.