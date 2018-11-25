Три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России и движутся к Керченскому проливу

Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу и вошли в территориальные воды России утром 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Крыму.

По данным ФСБ, инцидент произошел около 7 часов утра воскресенья. «Три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России», – говорится в сообщении.

Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу. Заявки в график прохода они не подавали.

Отмечается, что они опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.