Фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла четвёртое место в женских соревнованиях на этапе Гран-при в Гренобле. Об этом 25 ноября сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Спортсменка допустила в произвольной программе две ошибки. По итогам короткой и произвольной программ у неё оказалось 192,81 балла. Этот результат не позволил Медведевой пробиться в финал Гран-при, который пройдёт в Ванкувере.

Победу на этапе одержала японка Рика Кихира. Второй стала её соотечественница Маи Михара. Третье место заняла американка Брэйди Теннелл. Россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова стали пятой и седьмой соответственно.