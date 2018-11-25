ФСИН организовала дополнительные места в колониях для осужденных силовиков

Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен, заявили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом 25 ноября сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Как следует из заявления пресс-бюро ведомства, ФСИН приняла меры «по созданию дополнительных мест для размещения <...> бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима».

О том, что ФСИН призналась в проблеме нехватки мест для осужденных силовиков, стало известно 13 ноября. По заявлению службы, в 2017 году для этих целей были специально открыты две новые колонии, но в этом году они «оказались заполненными». По данным ФСИН, из ​12,2 тыс. человек, признанных в 2017 году виновными в коррупционных преступлениях, 1,3 тыс. человек были сотрудниками правоохранительных органов (каждый девятый).