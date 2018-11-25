Теплоэнергетики закончили работы на Ленинском. Они уложились за десять часов

Компания Теплосеть «Санкт-Петербурга» к восьми часам вечера восстановила циркуляцию в трубе на Ленинском проспекте. В зоне аварии находились 206 зданий.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, сварочные работы на 600-миллиметровой трубе возле 119 дома по Ленинскому проспекту были закончены к семи часам вечера 24 ноября. Еще час понадобился чтобы залить в трубу кипяток. Как сообщалось ранее, работы должны были быть закончены к шести утра.

Работы на Октябрьской набережной продолжаются. Там отопление на пониженных параметрах подается в 108 домов.