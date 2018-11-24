В Индии открылись первые в мире больница и дом престарелых для слонов

В индийском городе Матхура открылось необычное заведение для животных. Оно является одновременно и больницей, и домом престарелых для слонов. Площадь учреждения составляет более 12 тысяч квадратных футов (около 1,1 тысячи квадратных метров), сообщает 24 ноября телеканал «360» со ссылкой на агентство Reuters.

Для больных и раненых слонов здесь оборудованы помещения с беспроводными цифровыми рентгеновскими аппаратами, тепловизорами, ультрасонографическими установками, транквилизационными устройствами, а также карантинные зоны. Ветеринарное учреждение стало привлекать туристов: как местное население, так и иностранцев.

«Я думаю, что построив такую больницу, мы подчеркнули факт: слоны нуждаются в таких же мерах защиты, как и любые другие животные», — сообщил соучредитель некоммерческой организации, которая обслуживает больницу Гита Сешамани.

По данным Всемирного фонда дикой природы, слоны — это культурный и религиозный символ, неотъемлемый для культуры и экосистемы Индии. К сожалению, над многими из них издеваются владельцы. На диких особей постоянно ведется охота из-за ценных бивней. В настоящее время на планете осталось лишь около 20-25 тысяч индийских слонов. Их популяция постоянно сокращается.