Герои Олимпиады в Пхенчхане лыжники Большунов и Белорукова выиграли золото на первом этапе Кубка мира

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова на первом этапе Кубка мира в финской Руке, который прошел 24 ноября, выиграли первые золотые медали. Оба спортсмена первенствовали в спринте классическим стилем.

«Я чувствовала себя очень сильной на последних метрах. Сегодня были хорошие ощущения. Большое спасибо за отличную атмосферу. Я очень люблю выступать в Руке. Это счастливое для меня место. Мне повезло, я очень рада», – сказала Белорукова во флэш-интервью для FIS.

Особенно яркой получилась победа Большунова. За 20-30 метров до финиша первым шел норвежец Йоханнес Хесфлот Клэбо. Норвежский лыжник настолько поверил в себя, что опустил руку и готовился праздновать, когда его по соседней лыжне объехал россиянин. Клэбо вновь включился в гонку, но было уже поздно: Большунов пересек финишную черту первым.

После гонки норвежец распсиховался, сорвал с себя номер и отказался от флэш-интервью. Позже Клэбо успокоился и все-таки прокомментировал неудачу.

«Это юниорская ошибка. Больше ничего не скажешь. Но хорошо, что такое произошло сейчас, а не на чемпионате мира. Думаю, что я выиграл бы, если бы не бросил бежать, но этого мы никогда не узнаем», – сказал Клэбо.

«Я всегда ожидаю от ребят побед. Кто-то очень порадовал, кто-то огорчил, как это обычно бывает в спорте. В принципе, супер, ничего не могу сказать, куда еще больше и выше? Надеемся, что такой старт задаст тон всему сезону», – сказала Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Напомним, Александр Большунов – четырехкратный призер Олимпиады-2018. На его счету бронза и три серебряных награды. У Юлии Белоруковой две бронзовых медали Игр в Пхенчхане.