Адвокат изнасилованной в Уфе полицейской назвала алиби подозреваемых «мышиной возней»

Адвокат заявившей об изнасиловании коллегами 23-летней девушки-полицейской уверена, что подозреваемые мужчины виновны. Ирина Валиева считает, что раз их держат под стражей, значит, у следствия есть на то причины, сообщает 24 ноября телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости.

По словам адвоката, претензий к расследованию у защиты нет. Все действия следствие производит в законные сроки, ведется грамотная работа предварительного расследования.

«Раз подозреваемые под арестом, значит у следователей есть доказательства их причастности к преступлению. То, что суд их арестовал, говорит о том, что было совершено тяжелое преступление. Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто „мышиная возня« по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей», — заявила Валиева.

По словам юриста, девушка сейчас не ходит на работу. Она считается временно нетрудоспособной. Впрочем, все требования следствия дознаватель выполняет.

«Она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам и написала заявление о преступлении», — уверена юрист.

Кировский районный суд Уфы ранее арестовал на два месяца всех подозреваемых в изнасиловании дознавателя. Им предстоит пробыть под арестом до 31 декабря. Защита пыталась обжаловать это решение, но Верховный суд Башкирии оставил подозреваемых в СИЗО.