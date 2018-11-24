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Адвокат изнасилованной в Уфе полицейской назвала алиби подозреваемых «мышиной возней»
Адвокат заявившей об изнасиловании коллегами 23-летней девушки-полицейской уверена, что подозреваемые мужчины виновны. Ирина Валиева считает, что раз их держат под стражей, значит, у следствия есть на то причины, сообщает 24 ноября телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости.
По словам адвоката, претензий к расследованию у защиты нет. Все действия следствие производит в законные сроки, ведется грамотная работа предварительного расследования.
«Раз подозреваемые под арестом, значит у следователей есть доказательства их причастности к преступлению. То, что суд их арестовал, говорит о том, что было совершено тяжелое преступление. Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто „мышиная возня« по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей», — заявила Валиева.
По словам юриста, девушка сейчас не ходит на работу. Она считается временно нетрудоспособной. Впрочем, все требования следствия дознаватель выполняет.
«Она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам и написала заявление о преступлении», — уверена юрист.
Кировский районный суд Уфы ранее арестовал на два месяца всех подозреваемых в изнасиловании дознавателя. Им предстоит пробыть под арестом до 31 декабря. Защита пыталась обжаловать это решение, но Верховный суд Башкирии оставил подозреваемых в СИЗО.
Справка:
По версии следствия, застолье в служебном кабинете ОМВД Уфимского района закончилось вызовом туда подчиненной. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты уже уволены со службы – до суда. В СМИ писали, что пострадавшая является дочерью крупного башкирского силовика.