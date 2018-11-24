СКА опять проиграл ЦСКА. Уже в третий раз в сезоне

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в Москве, 24 ноября. Петербургская команда уступила со счетом 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

Автором единственной шайбы у СКА стал Николай Прохоркин на восьмой минуте матче. У ЦСКА отличились Антон Слепышев (40), Михаил Григоренко (45) и Иван Телегин (59).

Таким образом ЦСКА оторвался от СКА уже на пять очков. Теперь на счету москвичей 54 очка. В нынешнем сезоне это была третья встреча команды, и во всех случаях побеждал ЦСКА. 21 октября ЦСКА выиграл у СКА в Петербурге (2:1 Б), а 5 ноября в Москве одержал победу со счетом 3:1.