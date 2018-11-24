В Москве, узнав о решении петербургских властей поставить памятник Цою, захотели такой же

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов 24 ноября заявил, что его ведомство «с огромным интересом и удовольствием» рассмотрит предложения об установке памятника лидеру группы «Кино» в столице.

«Он (Виктор Цой — Прим.ред.) этого вполне достоин, он знаковый человек своего времени», – прокомментировал Герасимов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

При этом чиновник вспомнил, что одно памятное для фанатов певца место в Москве уже есть — это «стена Цоя», но она хороша именно тем, что остается «живой» – на ней постоянно что-то пишут и рисуют, меняя ее, – и потому присваивать ей официальный статус он не видит необходимости.

Напомним, 22 ноября власти Петербурга согласовали установку памятника Виктору Цою на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов.