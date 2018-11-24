В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине

Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века. Об этом 24 ноября заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь на Украине имел. Иларион указал, что в разное время их было «довольно много», – цитирует митрополита РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Он пояснил, что речь идет о более чем 20 храмах, монастырях и других зданиях. Митрополит указал, что список составил для Константинопольского патриархата ученый, который «накопал» в документах информацию о подворьях Константинополя, которые были в разные эпохи.

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Андреевскую церковь в Киеве передают в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Само здание церкви осталось в государственной собственности. Верховная рада поддержала закон в октябре. Представитель президента Украины в парламенте Ирина Геращенко говорила, что передача церкви будет «символическим жестом единения с матерью-церковью».

Константинопольский патриархат 11 октября заявил о намерении предоставить украинской церкви автокефалию, а также установил каноническое общение с УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.