Белорусских комментаторов в интернете будут идентифицировать по номеру телефона

Белорусских пользователей, оставляющих комментарии в интернете, будут идентифицировать по номерам телефонов. Об этом рассказал министр информации Александр Карлюкевич, сообщает 24 ноября телеканал «Дождь» со ссылкой на Tut.by.

«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — рассказал Карлюкевич.

Он добавил, что никто не мешает гражданам высказывать свою точку зрения, однако она при этом не должна противоречить законам страны. «Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной», — сказал он.

Министр сослался на поправки к государственному закону о СМИ, которые начнут действовать с 1 декабря. Согласно им, владелец сайта должен будет собирать, обрабатывать хранить и предоставлять данные пользователя по запросу властей — имя, место рождения, адрес электронной почты, дату и время публикации материала. Поправки также предполагают обязательную идентификацию комментаторов на форумах. Запросить информацию сможет прокуратура, следственные и налоговые органы и суды.