В Париже водитель открыл стрельбу по демонстрантам, чтобы разогнать толпу

В Париже водитель грузовика открыл стрельбу по толпе демонстрантов, протестующих из-за высоких цен на бензин. Об этом 24 ноября сообщает телеканал «360».

Несколько тысяч манифестантов собрались на Елисейских полях. Водитель грузовика, чтобы проехать сквозь толпу протестующих, решил их припугнуть и начал стрелять из охотничьего ружья. Никого не задело: сообщений о пострадавших в результате стрельбы не поступало.

Полиция на попытки прорывов к кордонам отвечает слезоточивым газом и водяными пушками. Пока известно о задержании 13 человек. Это число может возрасти.

За безопасностью в столице следят три тысячи правоохранителей. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер ранее дал слово, что полиция жестко ответит всем правонарушителям.

BREAKING UPDATE: Situation At the Champs Élysée in central Paris is getting out of control as protests against rising fuel prices are continuing. Multiple people have been injured and there’s reportedly a lot of damage:#GiletsJaunes

🎥 @RemyBuisine pic.twitter.com/JxxCWXkYv4 — BNL NEWS (@BreakingNLive) 24 ноября 2018 г.

Акции протеста во Франции начались после объявления властей о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин. Такое решение правительство объяснило борьбой за охрану окружающей среды. При этом только в течение этого года цены на топливо выросли на 23 процента - до 1,5 евро за литр. В ходе протестов пострадали более 200 человек.