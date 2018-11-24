В Германии предъявили обвинение бывшему охраннику концлагеря Маутхаузен за причастность к убийству 36 тысяч человек

Берлинская прокуратура предъявила 95-летнему бывшему охраннику концлагеря Маутхаузен обвинение в причастности к убийству более 36 тысяч человек. Об этом 24 ноября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Обвиняемый, которого в документах правоохранительных органов называют Ханс Х., служил в одном из подразделений дивизии СС «Мертвая голова». По данным следствия, он был охранником в лагере Маутхаузен с лета 1944 года до весны 1945 года. За это время там погибли 36 223 заключенных, в том числе в газовых камерах, в результате расстрелов или смертельных инъекций.

Прокуратура считает, что бывший охранник участвовал в этих убийствах или способствовал им.

В последние годы правоохранительные органы Германии придерживаются мнения, что охранники, даже непосредственно не казнившие заключенных, с юридической точки зрения были пособниками нацистов, отмечает издание.

Теперь суд должен будет решить, в состоянии ли Ханс Х. участвовать в процессе.

Маутхаузен был одним из крупнейших концентрационных лагерей в Австрии. За годы войны через него прошли около 200 тысяч человек; половина из них, в том числе 32 тысячи советских граждан, погибли.