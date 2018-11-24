«Средневековье или раньше». Актер из «Интернов» предсказал рэперам славу мучеников в случае их запрета

Популярный актер Александр Ильин, запомнившийся зрителям ролью Семена Лобанова в телесериале «Интерны», 24 ноября в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался об отменах концертов и задержании музыкантов в России. Ильин сравнил происходящее со Средневековьем.

«Система палки – это даже не прошлый век, а Средневековье или раньше», – рассудил он. И предложил тем чиновникам, которые считают, что «во всем разбираются», предоставить некую альтернативу — кроме «Голубых огоньков» на телевидении.

По его словам, отмены концертов не приведут к снижению популярности этих музыкантов, а если к ним прибавятся аудиозаписи — артисты вообще «будут превращаться в мучеников и интерес к ним будет только подогреваться».

В последние дни одной из самых обсуждаемых тем стало задержание и отмена концертов рэпера Хаски, прокуратура проверяла на экстремизм тексты Гнойного и Хана Замая, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить в тюрьму рэпера Элджея, а электронщикам IC3PEAK пришлось переносить концерты.