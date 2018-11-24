«Политизировано и антинаучно». МИД России отверг попытки представить голод в 1930-е годы как геноцид украинского народа

Попытки представить голод в тридцатых годах прошлого века как геноцид украинцев, не имеют ничего общего с восстановлением справедливости и историческими фактами. Об этом 24 ноября заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами», — говорится в сообщении ведомства в Facebook. В МИДе указали, что они носят «политизированный и антинаучный» характер.

Как указали в ведомстве, голод затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и стал «общей трагедией» русских, украинцев, казахов и других.

В начале октября Сенат США принял резолюцию, в которой признал голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа. В Вашингтоне осудили «систематические нарушения прав украинского народа советской властью», а также выразили сочувствие жертвам и их семьям. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Сенат США за принятие резолюции.