В Краснодаре осудили присяжную, которая «прониклась чувством личной симпатии» к обвиняемому и попыталась подкупить коллег

В Краснодаре суд оштрафовал 39-летнюю женщину, которая была старшиной присяжных на уголовном процессе и из-за «чувства личной симпатии» к подсудимому пыталась подкупить коллег. Об этом 24 ноября сообщает «Медуза» со ссылкой на РИА Новости.

Как писал Следственный комитет, в суде рассматривалось дело против нескольких человек, один из которых обвинялся в похищении людей («360» называет его бывшим полицейским).

Старшина присяжных, которая почувствовала к мужчине «личную симпатию», сперва взяла самоотвод, но затем решила повлиять на процесс и подкупить шестерых членов коллегии, заплатив каждому 100 тысяч рублей.

По сообщению СК, она успела встретиться с одной из присяжных, которую сопровождал внедренный оперативник, и пыталась склонить ее к голосованию за невиновность мужчины.

Телеканал «360» сообщает, что женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.