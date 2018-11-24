На Московском девушка ночью угодила под трамвай. Петербурженка гуляла по выделенным путям

В тяжелом состоянии с Московского проспекта ночью 24 ноября увезли жительницу Петербурга. Девушка шла по трамвайным путям и не обратила внимания на надвигающийся на нее транспорт.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, которые наблюдали скопление экстренных служб на Московском проспекте около часа ночи 24 ноября.

Как уточнили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, 38-летний водитель наехал на 21-летнюю девушку возле 157-го дома. По предварительной информации, пострадавшая шла навстречу трамваю. В больницу ее увезли в тяжелом состоянии.